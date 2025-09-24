Cornel Ene a revenit în România la Poli Timișoara în această vară, după ce a plecat din Ungaria, unde a jucat timp de șase ani la nivelul primelor două ligi.

Fundașul român a fost atras de proiectul sportiv al formației din Liga 3 și s-a hotărât că ar fi pasul potrivit în cariera lui.

Jucătorul român nu s-a ferit să admită superioritatea vecinilor maghiari: „Nici nu ne apropiem”

La capitolul infrastructurii sportive România a progresat simțitor în ultimii ani, lucru pe care l-a sesizat și Cornel Ene. Însă, jucătorul român a simțit din plin diferențele la acest capitol în momentul în care a semnat în Ungaria cu Kisvarda.

Ene a scos totuși în evidență faptul că în prima ligă din România se pune mai mult accent pe partea tactică decât în primul eșalon din Ungaria.

„Legat de diferențele dintre campionatul maghiar și cel din România, la noi e mult mai bine din punct de vedere tactic și calitatea e mai mare. Pentru că acum e o singură echipă, înainte erau două: Ferencvaros și MOL Vidi, dar cum am spus, din punct de vedere calitativ România este mai bine.

(n.r. Este o diferență atât de mare la nivel de infrastructură între România și Ungaria?) Da, da, chiar este. Am văzut la Hagi și la FCSB, da, au poate două-trei terenuri, dar acolo au de la șase-șapte în sus.

Terenurile sunt calitative, deci tot ce înseamnă infrastructură..., din păcate pentru noi nici nu ne apropiem, dar mi se pare că s-au mai mișcat lucrurile și în România în ultima perioadă, față de când m-am dus eu acolo.

Deși, și la CFR Cluj ne antrenam pe diferite baze din Cluj, care erau foarte bune, dar nu aveam stadionul și baza lângă, să fie totul acolo.”, a spus Cornel Ene, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Cornel Ene a mai evoluat în România pentru CFR Cluj și Olimpia Satu Mare, dar și pentru Pandurii, ASA Târgu Mureș și Juventus București, care ulterior și-a schimbat numele în Daco-Getica.

Fundașul central a jucat în ambele eșaloane din Ungaria și a evoluat pentru patru formații maghiare: Kisvarda, Gyirmot Gyor, Haladas și Honved.

