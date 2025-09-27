Fundașul central român a ales să semneze cu Poli Timișoara, echipă care își dorește să promoveze în Liga 2 la finalul acestei stagiuni.

Se conturează un proiect interesant la formația bănățeană, mai ales că Dan Alexa a fost convins să devină antrenorul formației de Liga 3.

Cornel Ene: „Sper să ducem proiectul ăsta la capăt”

Aducerea lui Cornel Ene, liber de contract după ce s-a despărțit de formația maghiară Honved, a fost o altă lovitură importantă dată de Poli Timișoara.

În dialogul pentru Sport.ro, Cornel Ene a dezvăluit ce l-a făcut să revină în România la formația timișoreană.

Fostul jucător de la CFR Cluj a explicat și obiectivele pe care și le-au trasat cei de la Poli Timișoara.

„Am revenit pentru că mi-am terminat contractul în Ungaria și au fost anumite oferte, dar nu am găsit ceea ce mi-am dorit și am optat pentru Poli Timișoara, pentru proiectul ăsta care este în momentul de față, care mi-a fost prezentat și sper să îl ducem la capăt.

Anul viitor se vrea Liga 2, iar apoi formarea unei echipe puternice pentru Liga 2 și după atacarea promovării la Liga 1. Ăștia ar fi pașii normali, acum să vedem ce ne va rezerva viitorul.”, a spus Cornel Ene, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Cornel Ene a mai evoluat în România pentru CFR Cluj și Olimpia Satu Mare, dar și pentru Pandurii, ASA Târgu Mureș și Juventus București, care ulterior și-a schimbat numele în Daco-Getica.

Fundașul central a jucat în ambele eșaloane din Ungaria și a evoluat pentru patru formații maghiare: Kisvarda, Gyirmot Gyor, Haladas și Honved.

