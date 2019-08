Criticat de Van Basten, ironizat de fani, scos dupa 68 de minute din teren la meciul cu Vitesse! Ce a facut Razvan Marin in primul meci de campionat la Ajax

Razvan Marin a avut o ratare mare, din cativa metri, in meciul cu Vitesse. Nu e insa ceea ce-i reproseaza fanii si specialistii.

Dupa ce a jucat 90 de minute in Supercupa cu PSV, Razvan Marin a inceput titular si contra lui Vitesse, in prima etapa a campionatului olandez. Marin a fost schimbat in minutul 68. N-a fost seara lui.



In analiza pe care a facut-o la pauza meciului, Marco Van Basten l-a criticat pentru pozitionarea gresita. Fanii n-au fost nici ei prea blanzi. Au umplut twitterul cu mesaje ironice.

"Chiar am platit bani pe tine?", i-a scris, rautacios, un suporter. Altul i-a reprosat deplasarea lenta pe gazon.



Vitesse - Ajax s-a terminat 2-2.





Prima analyse van Marco van Basten over defensieve positionering van Razvan Marin tegen Vitesse. Was tegen PSV ook al niet optimaal #vitaja pic.twitter.com/EyWOP75eTB — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) August 3, 2019

WE PAID MONEY FOR YOU HAHAHA @Marin__Razvan — waylonz45 (@wazhl0n) August 3, 2019

Razvan Marin vs Vitesse | highlights and skills | #vitaja pic.twitter.com/tYAiE2hhky — Its a different knock (@CalcioleeV3) August 3, 2019