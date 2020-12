Cota unui roman a EXPLODAT in 2020! Cine este fotbalistul care valoreaza acum cu 1900% mai mult decat in 2019

Cota unui fotbalist roman a inregistrat o crestere uriasa in 2020.

Site-ul transfermarkt.com a actualizat cotele jucatorilor de fotbal din toata lume, iar cea care iese in evidenta este a romanului Alex Dobre, care a crescut cu 1900% in acest an.

Atacantul in varsta de 22 de ani a debutat in Ligue 1 in 2020, fiind transferat de la Bournemouth la Dijon pentru 1 milion de euro. Inainte sa ajunga in prima liga franceza, romanul era cotat la 50.000 de euro.

Dupa ce s-a transferat la Dijon, pentru care a evoluat in 8 meciuri pana acum, valoarea acestuia a crescut cu 1900%, pana la suma de transfer platita de francezi, 1 milion de euro.

Un alt roman a carui cota a crescut considerabil in 2020 este Valentin Mihaila. Fotbalistul a fost transferat de la Universitatea Craiova la Parma, iar apoi cota lui s-a marit cu 300%. Astfel, de la 1,5 milioane de euro, Mihaila a ajuns sa valoreze 6 milioane de euro.