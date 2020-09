Alex Dobre, TITULAR pentru prima oara in Ligue 1! Echipa romanului a incasat inca o infrangere usturatoare

Alex Dobre (22 de ani) a fost in fata primului meci ca titular in Ligue 1, in partida Dijon 0-2 Brest.

Dobre a fost transferat de Dijon in aceasta vara, de la Bournemouth, in schimbul a 1 milion de euro. Internationalul roman U21 a debutat inca din prima etapa a noului sezon de Ligue 1, insa ieri a fost in fata primei partide incepute ca titular in Franta.

Dijon nu s-a descurcat prea bine si Brest reusea sa deschida scorul prin Perraud (42') inca din prima repriza.

In startul reprizei secunde, Dobre a fost inlocuit de Dijon, iar cateva minute mai tarziu, echipa gazda ramanea in 10 oameni, dupa ce Assale a vazut direct cartonasul rosu pentru un fault dur.

Brest a mai punctat inca o data pe final prin Cardona (90+5) si a invins-o pe Dijon la ea acasa, scor 2-0.

Dijon are parte de un start de sezon de cosmar in Ligue 1 si este pe ultiml loc in clasament, cu 3 infrangeri din tot atatea meciuri. Echipa lui Dobre a incasat 7 goluri in cele 3 partide si a reusit sa inscrie doar unul.

Mijlocasul roman a evoluat in toate cele 3 meciuri ale echipei sale, in primele doua fiind introdus pe parcurs.