Ziua FANTASTICA a lui Dobre in Cupa Angliei! A jucat primul meci pentru Bournemouth

Mihai Dobre (21 de ani) a prins primele sale minute la Bournemouth in jocul cu Luton din Cupa Angliei.

Dobre a intrat in minutul 80, in locul lui Fraser. Cu el in teren, Bournemouth a marcat golul de 4-0, inscris de Solanke in minutul 82.



Dobre mai are meciuri la seniori in Anglia, dar in ligile inferioare. Bournemouth l-a imprumutat in ultimele doua sezoane la Bury, Rochdale si Yeovil.

In acest campionat, Dobre mai are doua aparitii pe banca lui Bournemouth in Premier League, la partidele cu West Ham si Chelsea.