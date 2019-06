Veste proasta pentru Costel Pantilimon, dupa ce a fost inclus in echipa sezonului! Ce decizie au luat oficialii celor de la Nottingham

Nottingham Forest isi cauta portar.

Formatia din ga a doua engleza isi cauta portar si au pus ochii pe Ariajent Muric (20 de ani), portarul de rezerva al celor de la Manchester City, anunta NottinghamPost.

Presa locala afirma ca Muric ar putea fi titular sezonul viitor in locul lui Pantilimon.

Isi poate pierde locul de titular



"Pare clar ca sosirea lui Muric la Nottingham ar aduce competite pe post pentru Pantilimon. Guardiolanu isi va dori sa isi vada jucatorul imprumutat doar incalzind banca de rezerve, asa cum a facut in scurta sa cariera la Manchester City" precizeaza sursa citata

Muric a evoluat doar in 5 meciuri pentru Manchester City, toate in Cupa Ligii Angliei

Pantilimon a avut un sezon bun la Nottingham



Cu 15 meciuri fara gol primit, Costel Pantilimon a fost inclus in echipa sezonului in Championship, liga a doua engleza. Evolutiile lui Costel Pantilimon au avut media 6.8 pe parcursul sezonului, iar cei de la Forest considera ca portarul roman este subevaluat in Anglia

"Pantilimon e subevaluat!"



"A fost destul de criticat la inceputul sezonului, dar cred ca este subevaluat si subapreciat pentru ce face el. Si-a demonstrat calitatile in ultimele 5-6 luni. A aratat ca e un portar de top. Cred ca nu merita sa fie criticat. A avut grija de echipa in ultima perioada, si-a protejat fundasii, mai ales pe mine", a spus Jack Robinson.

Pantilimon a mai evoluat in cariera pentru Aerostar Bacau, Poli Timiosara, Manchester City, Sunderland, Watford si Deportivo la Coruna.

1,50 milioane de euro este cota lui Pantilimon (32 de ani) conform transfermarkt.com