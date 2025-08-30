Echipa internaționalului român a fost învinsă acasă, scor 0-2, de Panetolikos, într-un meci din etapa a doua a campionatului grec.



Trimis pe teren în minutul 29 pentru a-l înlocui pe colegul său accidentat, Carles Perez, Moruțan nu a reușit să impresioneze. Ba din contră, evoluția sa l-a nemulțumit profund pe antrenorul Marinos Ouzounidis, fost tehnician la Universitatea Craiova. Acesta a decis să-l scoată de pe teren în minutul 70, la doar 41 de minute după ce îl introdusese.



De la "ambiții mari" la dezamăgire cruntă



Acest eveniment nefericit vine într-un moment delicat pentru Moruțan, care a ajuns la patru meciuri în tricoul lui Aris fără a reuși să marcheze. Situația contrastează puternic cu entuziasmul afișat în momentul transferului său în această vară, când a semnat un contract valabil până în 2028.



"Vin cu ambiții mari, să realizez lucruri mărețe cu noua mea echipă. Voi da tot ce am mai bun pentru a ajunge cât mai departe în Europa și în Grecia", spunea Moruțan la prezentarea oficială.



De partea cealaltă, la Panetolikos, un alt român a avut motive de bucurie. Alexandru Mățan a fost introdus pe gazon în minutul 77 și a contribuit la securizarea victoriei echipei sale.



În urma acestui rezultat, Aris Salonic ocupă locul 7 în clasament, cu 3 puncte, fiind devansată la golaveraj de Panetolikos, care se află pe poziția a 8-a cu același număr de puncte.

