Fostul stelist a semnat cu un nou club!

Liber dupa despartirea de Pogon, Rapa va continua in Polonia. A semnat cu MKS Cracovia. Fundasul dreapta a fost prezentat oficial astazi si poate juca in etapa urmatoare contra lui Arka Gdynia. MKS Cracovia n-are niciun punct dupa doua etape in Polonia. Sezonul trecut, Cracovia a fost castigatoarea play-out-ului.

Rapa, 28 de ani, are 4 titluri castigate in Romania cu Otelul si Steaua. Fotbalistul a ajuns in 2016 in Polonia.