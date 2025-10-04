În meciul cu PEC Zwolle, internaționalul român a punctat în minutul 40, după o interceptare foarte bună a lui Joey Veerman.

Reacția unui jurnalist olandez după golul lui Dennis Man

Man a ajuns la un balon respins în careu și a înscris cu stângul, fără șansă pentru portarul advers. Jurnalistul olandez Rik Elfrink a reacționat după reușita internaționalului român și a avut cuvinte de laudă la adresa lui Man. Elfrink a remarcat reacția avută de Dennis Man după respingerea lui Veerman.

”Dennis Man a marcat primul său gol pentru PSV, Este jucătorul alert, care profită de o mare greșeală comisă de apărarea celor de la PEC Zwolle”, a spus jurnalistul olandez Rik Elfrink.

În repriza a doua, Man a contribuit și cu un assist la golul lui Joey Veerman din minutul 67.

VIDEO Golul marcat de Dennis Man în Zwolle - PSV

