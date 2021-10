Continuă scandalul pe subeictul Drăgușin la naționala U21! Avertisment pentru Federație: „Îl pot fura italienii dacă nu joacă la echipa mare!”

Fundașul de 19 ani a refuzat ultima convocare a naționalei de tineret pentru a rămâne să se pregătească cu echipa de club. Din acel moment, s-a iscat un scandal între Florin Bratu, Mihai Stoichiță și Florin Manea, impresarul fotbalistului.

Cel din urmă a oferit o nouă declarație despre situația lui Drăgușin, după evoluția foarte bună dun partida cu Atalanta.

"Mă bucur pentru el. Mă bucur și pentru Florin Bratu, că acum joacă la echipa de club, normal că sunt ironic acum. Mă bucur că s-a rezolvat problema.

Am văzut o declarație a lui Mihai Stoichiță că a revocat convocarea ca să joace la Primavera. Și m-am uitat la Primavera. Și m-am bucur că le-a revocat convocările și lui Ilicic și lui Costa, toți au revocat ca să joace la Primavera, și de la Atalanta, și de la Sampdoria

Radu Drăgușin a fost declarat cel mai bun de la Sampdoria. Al doilea meci în care joacă, primul ca titular. Sper să fie și mâine, așa am înțeles că ar trebui să fie. Sunt bucuros pentru că mi se demonstrează că mă pricep, când toată lumea striga să mai așteptăm.

Da, ni-l pot fura italienii. Dacă nu are trei selecții la echipa mare, se poate. El e patriot, ar fi păcat. Poate o să fie întrebat, unde vrei să joci, la Mondiale, Europene sau în Conference League. Există un risc. Dacă îmi cere sfatul, eu îl trimit la italieni direct", a spus Florin Manea, pentru Prosport.

Reacția lui Stocihiță

"Încă nu e extrem de realist în ceea ce trebuie să facă în viață cu fotbalul. Nu știu dacă plecarea la Sampdoria este cel mai bun lucru pentru el. Am avut o corespondență cu cei de la Sampdoria, care au spus că ei sunt foarte surprinși că nu se prezintă la națională.

Până la urmă, ieri sau alaltăieri, am trimis un mail în care am revocat convocarea. Rețineți: am revocat convocarea ca să poată să joace la Primavera, să se pregătească. Ei nu îl foloseau, ne-au și spus: luați o hotărâre, suspendare, chestii sau nu știu. N-are niciun sens. Sper să se trezească, să se gândească la fotbal", a spus Mihai Stoichiță la Digisport. în urmă cu o lună.