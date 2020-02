"Continua sa faci asta si vei fi si mai popular!" Colegii lui Ianis de la Rangers ii dau sfaturi fiului "Regelui"! Ce i-au spus acestia dupa pasul gresit facut de trupa lui Gerrard in weekend

Ce sfaturi ii dau cei colegii de la Rangers lui Ianis Hagi.

Rangers a remizat, scor 2-2 pe terenul celor de la St. Johnstone, intr-un meci in care Ianis Hagi a fost din nou titular in echipa lui Steven Gerrard. Connor Goldson, fundasul celor de la Rangers, a vorbit in presa din Marea Britanie despre fiul "Regelui"

Cu Braga, a resuscitat jocul si ne-a readus in cursa calificarii. S-a adaptat foarte repede si e impresionant, tinand cont de forma noastra mai putin buna", a declarat Connor Goldson, pentru Sunday Mail.

Chiar daca echipa nu joaca fotbalul cel mai bun, un tanar vine si demonstreaza de ce este capabil, dovedindu-si talentul. Hagi munceste foarte mult. E in fiecare zi in sala de forta pentru sedinte de pregatire suplimentare. E deja un baiat foarte popular. Continua sa dai goluri si vei fi si mai popular", a fost mesajul lui Goldson pentru Ianis Hagi.