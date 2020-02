Ianis Hagi a ATINS inimile TUTUROR! Declaratia EMOTIONANTA a lui Dan Petrescu despre meciul perfect al romanului: "Mi-au dat lacrimile!" 

Dan Petrescu a vorbit la conferinta de presa despre Ianis Hagi.

Antrenorul campioanei Romaniei a fost intrebat despre prestatia lui Ianis Hagi din meciul cu Braga din saisprezecimile Europa League. Dan Petrescu a recunoscut ca a ramas in vestiar sa urmareasca meciul mijlocasului roman si s-a emotionat in momentul in care acesta a marcat.

"La cat de suparat eram dupa meci, am ramas in vestiar pana la 1 sa vad meciul lui Rangers. Am avut emotii, mi-au dat lacrimile mai mult decat lui Gica, m-am bucurat foarte mult pentru Ianis. De cand a ajuns la Glasgow l-am sunat pe Gica si i-am zis <<Crede-ma, a facut alegerea corecta!>>.

In Anglia si in Scotia daca joci, la Celtic sau la Rangers, simti ca esti fotbalist. M-a sunat Gica dupa meci, se simtea si el fericit in tribune, ati vazut ca era si el emotionat si isi da seama de importanta si de clubul la care a ajuns Ianis. Imi doresc foarte mult ca el sa reuseasca, sa ramana acolo cat mai mult si sa plece cu Gerrard la echipa urmatoare, care speram cu totii sa fie Liverpool.

Are doar 21 de ani, va dati seama?! Gica la 21 de ani nu stiu daca avea rezultatele astea, el la 21 de ani, e cam devreme, sper sa ramana echilibrat, pentru ca viata de fotbalist...cum dai putin de succes, mai ales roman, nu stiu ce se intampla.

Acum asteptarile lui Rangers sunt foarte mari, dupa aceste doua goluri. Trebuie sa fie mult mai atent acum si la fiecare meci nu prea are voie sa faca niciun meci prost pentru ca iar il iau fanii. Eu stiu ca si Messi si Ronaldo, chiar daca jucat 20 de meciuri bine, unul prost, incepeau fanii si spuneau.

Sincer, toti de la club sunt foarte fericiti. Eu pentru el, pentru ca mereu am spus ca este cel mai bun jucator din campionatul romanesc si trebuia sa explodeze. Da si cu stangul, da si cu dreptul. A dat cu stangul primul gol si al doilea cu dreptul, un asa fotbalist vezi mai rar", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.