Rămas fără echipă după despărțirea de Rangers, internaționalul român a așteptat ultimele ore ale ferestrei de mercato din Europa de Vest, pentru a decide care va fi viitorul său.



Conform PrimaSport, Hagi va semna cu Fatih Karagumruk, dacă nu apare o ofertă concretă dintr-un campionat de top. Clubul turc, nou-promovat în Trendyol Super Lig, îi oferă un salariu de aproximativ 1 milion de euro pe sezon, plus un procent dintr-un eventual viitor transfer.



Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă cu Karagumruk



„Fatih Karagumruk pregătește o surpriză în perioada de transferuri. Ianis Hagi a ajuns la un acord cu echipa din Istanbul, după ce și-a reziliat contractul cu Rangers. Va purta numărul 10 și va încasa un salariu atractiv, plus bonus dintr-o eventuală revânzare”, scriu jurnaliștii turci de la Fanatik.



De-a lungul carierei sale, mijlocașul ofensiv român a mai evoluat la Farul Constanța, Deportivo Alaves, Genk și Fiorentina, înainte de perioada petrecută la Rangers, unde a strâns 130 de meciuri, cu 20 de goluri și 28 de pase decisive.



Printre echipele interesate de Ianis s-a numărat Borussia Monchengladbach, însă până la urmă alegerea s-a îndreptat spre Turcia. În această vară, a fost aproape și de un transfer la Legia Varșovia, dar negocierile au căzut din cauza cerințelor financiare ale românului.

