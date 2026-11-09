Florinel Coman e printre cei mai nefericiți fotbaliști care se vor prezenta, la reunirea lotului României, în următoarele ore. Situația în care a ajuns fostul golgheter al Superligii e tare neplăcută.

În Qatar, unde a ajuns din vara anului 2024, Florinel a jucat puțin și prost. Totuși, s-a consolat cu salariul său foarte mare, de 170,000 de euro pe lună, plus faptul că Al-Gharafa a făcut parte din grupul formațiilor fruntașe din întrecerea internă. În acest sezon însă, s-a ales praful și de acest statut! În cele 14 partide disputate până acum, în toate competițiile, echipa a înregistrat un bilanț groaznic: 3 victorii, 3 egaluri, 8 înfrângeri, golaveraj 18-28.

Cu aceste cifre, Al-Gharafa e pe ultimul loc în grupa de Champions League și la retrogradare, pe 10 din 12, în campionatul intern.

Decizia luată de Al-Gharafa: ședință de urgență cu tot colectivul clubului

În etapa din weekend, Coman a avut un moment rar: a dat gol pentru Al-Gharafa. Ca să ne dăm seama cât s-a schimbat Florinel, față de perioada FCSB, trebuie să spunem că aceasta a fost doar a 5-a sa reușită, în Qatar Stars League, din 2024 încoace!

Problema e că, deși Coman a punctat, Al-Gharafa a pierdut din nou: 1-2, acasă, cu Al-Duhail. Pe fondul acestei crize, care riscă să ducă echipa în liga a doua, conducerea a luat o decizie. Anunțul a fost făcut de jurnalistul arab, Najm al-Din Darwish.

„Deocamdată, Al-Gharafa refuză să ia în considerare concedierea antrenorului Pedro Martins, aflat în funcție din 2022. În ciuda rezultatelor proaste, conducerea crede că tehnicianul portughez e capabil de a schimba situația în bine. Jucătorii sunt considerați principalii vinovați pentru criza de la Al-Gharafa. În acest context, clubul a luat decizia de a convoca o ședință de urgență, cu participarea tuturor jucătorilor și cu prezența staffului tehnic. Se încearcă găsirea celor mai bune soluții, pentru ieșirea din impas“, a notat ziaristul arab.

Fanii cer „decapitarea“ lui Pedro Martins

Chiar dacă Al-Gharafa merge, în continuare, pe mâna lui Pedro Martins, fanii nu mai vor să audă de portughezul de 56 de ani! Problema e că eventuala plecare a actualului antrenor ar pune clubul în situația de a plăti despăgubiri. Pentru că Al-Gharafa i-a prelungit contractul lui Pedro Martins, în vară, după ce echipa a cucerit Amir Cup 2026. Acum însă, Al-Gharafa e departe de nivelul arătat, în sezonul trecut, când s-a aflat pe primul loc, în campionat, până în ultimele etape. Atunci, Coman și ai lui s-au clasat pe 4, dar reușita din competiția KO a salvat tot sezonul.

Coman va intra în ultimele șase luni de contract

În ceea ce îl privește pe Florinel, aventura sa nefericită, la Al-Gharafa, se apropie de final. De la 1 ianuarie, el va intra în ultimele șase luni de contract. Ceea ce înseamnă că își poate alege viitoarea destinație, fără ca Al-Gharafa să aibă vreo pretenție financiară. În momentul transferului lui Coman, de la FCSB, formația din Doha a plătit peste 6 milioane de dolari. Ulterior, arabii au tot încercat să se debaraseze de Coman, însă nu s-a găsit nicio variantă convenabilă pentru cele două părți.