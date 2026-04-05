PSV Eindhoven și-a asigurat duminică cel de-al 27-lea titlu de campioană a Olandei, după încheierea etapei a 29-a. Formația olandeză a obținut matematic prima poziție cu cinci runde înainte de finalul sezonului, mulțumită victoriei de sâmbătă de pe teren propriu, 4-3 contra lui FC Utrecht, și a remizei albe înregistrate duminică de rivala Feyenoord Rotterdam pe terenul celor de la Volendam (0-0).

Echipa antrenată de Peter Bosz a acumulat 71 de puncte, înregistrând 23 de victorii și patru înfrângeri de-a lungul campaniei, și s-a distanțat la 17 puncte de locul secund.

Bilanțul lui Dennis Man în tricoul campioanei

Dennis Man a ajuns la gruparea olandeză pe 12 august 2025. Extrema dreaptă are o cotă de piață de 13 milioane de euro și este legat contractual de club până la 30 iunie 2029.

În sezonul care i-a adus titlul, fotbalistul român a bifat 33 de prezențe pentru PSV în toate competițiile, marcând 10 goluri și oferind 6 pase decisive.

În Eredivisie a jucat 23 de meciuri, unde a strâns șase goluri și șase pase decisive;

În Liga Campionilor a evoluat în opt partide, reușind două goluri;

În KNVB Beker (Cupa Olandei) a avut două apariții, trecându-și în cont două goluri;

Un atac stelar pentru formația de pe Philipsstadion.

Titlul obținut de PSV s-a bazat pe o forță ofensivă remarcabilă, echipa marcând 82 de goluri, ceea ce reprezintă o medie de 2,8 reușite pe meci. Potrivit detaliilor din acest sezon, Ismael Saibari și Guus Til au fost printre cei mai prolifici jucători, marcând 14, respectiv 13 goluri.

Acest titlu asigură revenirea echipei din Eindhoven în grupele Ligii Campionilor în stagiunea următoare. Pe celelalte poziții care duc în cupele europene, se află Feyenoord (54 de puncte), NEC Nijmegen (53 de puncte) și FC Twente (50 de puncte).