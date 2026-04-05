Reacția lui Dennis Man, imediat după ce a devenit campion în Olanda cu PSV

PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man, a cucerit matematic titlul de campioană în Eredivisie, duminică, după pasul greșit făcut de Feyenoord.

Duminică după-amiază, Feyenoord a înregistrat doar o remiză pe terenul lui FC Volendam, 0-0, iar PSV Eindhoven și-a asigurat titlul de campioană încă de la începutul lunii aprilie.

Lider autoritar tot sezonul, PSV Eindhoven are acum un avans de 17 puncte față de a doua clasată Feyenoord, cu 5 etape rămase de disputat din Eredivisie, astfel că echipa lui Dennis Man nu mai poate fi devansată.

Dennis Man, care mai avea în palmares o Cupă a României cu FCSB (2020) și câștigarea Serie B cu Parma (2024), devine astfel campion al Olandei la primul său sezon în tricoul lui PSV. Gruparea din Eindhoven l-a achiziționat vara trecută de la Parma, în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro.

După ce PSV și-a asigurat matematic trofeul, Dennis Man a avut o reacție scurtă, postând numărul 27, cu referire la numărul titlurilor câștigate de-a lungul istoriei de echipa sa. Interesant este că tot numărul 27 poartă pe tricou și fotbalistul român.

"Am ales numărul 27 pentru că acum am 26 de ani și, în câteva săptămâni, voi împlini 27", explica Dennis Man, când a semnat cu PSV.

  • 6 goluri și 6 pase decisive a reușit Dennis Man la PSV în acest sezon de Eredivisie
