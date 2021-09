FOTO Spinazzola și soția lui, dezvăluiri emoționante despre accidentarea de la EURO: "M-a întrebat de ce plânge tata!"

Leonardo Spinazzola s-a accidentat în sferturile de finală de la EURO 2020, cu Belgia, meci câștigat de italieni cu 2-1.

Fundașul lui AS Roma s-a prăbușit pe gazon după un sprint și a ieșit în lacrimi de pe teren, pe targă, nemaiputând să se deplaseze. Italianul a suferit o ruptură a tendonului lui Achilles și a fost operat în Finlanda, iar pentru fotbalist urmează o lungă perioadă de recuperare.

Într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport, Lorenzo Spinazzola (28 de ani) și frumoasa lui soție, Miriam, au vorbit despre experiența trăită la EURO 2020, dar și cum a resimțit familia sa accidentarea.

"De ce eu? Imediat am înțeles că este grav. Cristante a venit și mi-a spus că este totul rupt. O mare de lacrimi a izbucnit. În ziua următoare, la Coverciano, deja mă simțeam mai bine. Colegii mei m-au calmat. Noaptea m-am chinuit să dorm, am mai plâns o jumătate de oră, apoi am băut două beri și am spus: 'Ok, este suficient'.", a mărturisit Spinazzola.

"Eram în fața televizorului. Cum am văzut faza, mi-am pus mâinile pe față și mi-am spus: de ce iar nouă? Acum trei ani, când s-a accidentat la antrenament, nu am trăit live. Plângea și am înțeles că este serios. Apoi a fost Mattia care a realizat tot și m-a întrebat: 'De ce plânge tata?'. Nu am știut ce să-i răspund. Am început să plâng și eu. A doua zi a fost și mai rău.", a explicat și Miriam.

Lorenzo și Miriam sunt împreună de mai mulți ani, însă s-au căsătorit de-abia în decembrie 2020. Aceștia au împreună doi copii, pe Mattia (mai 2018) și pe Sofia (februarie 2021).

Fundașul de 28 de ani este cotat la 22 de milioane de euro pe transfermarkt, iar la AS Roma a ajuns în iulie 2019 de la Juventus.