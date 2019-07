BREAKING NEWS: Postolachi a SEMNAT! Anunt de ultima ora: va juca la echipa care a TERORIZAT-O pe PSG anul trecut

Postolachi e noul jucator al lui Lille!

Vicecampioana in Ligue 1, Lille e echipa care i-a stricat finalul de sezon lui PSG. A batut-o cu 5-1 chiar in etapa in care Parisul voia sa celebreze castigarea titlului in Franta.

Postolachi, 19 ani, a semnat pana in 2023 cu Lille, unde va incerca sa-i ia locul lui Pepe. Ivorianul are super oferte din Premier League si nu va mai continua la Lille.

Folosit sezonul trecut la echipa a doua a lui PSG, Postolachi a jucat alaturi de vedetele Parisului in amicalul castigat de campioana Frantei cu 6-1 la Dresda, in urma cu doua zile. Postolachi a si inscris golul de 5-0, cu o executie superba.