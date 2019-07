BREAKING NEWS | Postolachi pleaca de la PSG in aceasta vara! Echipa de UEFA Champions League cu care semneaza

PSG e gata sa-l cedeze pe tanarul atacant dorit in nationala Romaniei.

Reusita lui Virgiliu Postolachi din partida amicala contra celor de la Dinamo Dresda poate fi ultima a atacantului de 19 ani in tricoul celor de la Paris Saint-Germain. Conform RMC Sport, Postolachi este foarte aproape de un transfer la Lille in aceasta vara!

PSG e dispusa sa-l vanda pe Postolachi la vicecampioana Frantei, iar PSG va pastra un procent la un viitor transfer al lui Postolachi. PSG nu va incasa niciun ban in acest moment pentru plecarea lui Postolachi. Presa din Franta anunta in aceasta dimineata ca PSG si-ar dori sa-l imprumute pe Postolachi, insa cei de la Lille s-au miscat rapid si au obtinut acordul de transfer.

Lille a terminat sezonul precedent pe locul 2 in Franta, la mare distanta in spatele lui PSG, insa va juca in sezonul urmator al grupelor UEFA Champions League.