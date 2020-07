BREAKING NEWS: Au incercat sa il ASCUNDA le Lucescu! Gest de ultima ora al antrenorului roman! Ce a facut la Kiev

Mircea Lucescu pare sa se fi hotarat! Va semna cu Dinamo Kiev!

Lucescu a fost in aceasta seara la monumentul dedicat memoriei lui Valeri Lobanovski pentru a pune un buchet de flori. Antrenorul de legenda al lui Dinamo Kiev si-a pierdut viata in 2002, la 64 de ani, in urma unui atac cerebral.

Dinamo Kiev a incercat sa ascunda evenimentul pentru a nu risca un conflict public cu fanii, dar jurnalistii au aflat si au reusit sa-l filmeze.



Як Луческу клав квіти до пам'ятника Лобановському!

Максим Опанасюк з місця подій!

Більше - в Профутболі⚽️ pic.twitter.com/eI3Ug93KzB — ПРОФУТБОЛ (@profootballukr) July 28, 2020