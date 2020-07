Romanii il apara pe Lucescu, dupa scandalul din Ucraina: "E un nume mai mare decat Dinamo Kiev. E prea mare pentru un asemenea scandal" 

Dupa ce a preluat banca tehnica, Mircea Lucescu a fost aprig contestat de fostele glorii si ultrasii lui Dinamo Kiev, care ii reproseaza perioada petrecuta la Sahtior Donetk.

Cristi Munteanu, fostul jucator de la Dinamo, Farul, FC National si Otelul si actualul manager general al galatenilor, crede ca imaginea lui Mircea Lucescu are de suferit, in urma scandalul in care a fost tarat dupa preluarea lui Dinamo Kiev. Fostul goalkeeper este de parere ca antrenorul roman are un renume si un palmares, care nu ii da voie sa se implice in scandalurile din jurului echipei kievene.

“Daca nu ramane la Dinamo Kiev, atunci a luat cea mai inteleapta decizie. A plecat de pe aeroport spre Ucraina? Mircea Lucescu e prea mare antrenor ca sa accepte sa lucreze intr-o asemenea atmosfera. Decizia de a nu mai accepta postul, aia a fost cea mai inteleapta, din punctul meu de vedere. El e un nume, nu se compara… In momentul de fata, numele lui e mai mare decat numele echipei. Asta e adevarul! In momentul asta, numele lui Lucescu e mai mare decat cel al lui Dinamo Kiev. In ultimii 10-15 ani, Lucescu singur are mai multe trofee pe numele lui decat tot clubul din Kiev. Daca era unul care nu prea avea nume, mai intelegi ca tragea de contract, dar asa...

Nu e vorba ca poate sa se compromita. Dar cred ca trebuie sa zica ’Eu sunt prea mare ca sa vin sa lucrez in atmosfera asta! Nu ma vreti? La revedere!’ Chiar ma bucurasem ca luase o decizie inteleapta, sa plece. A aratat demnitate si nu se uitase la aia 2-3 milioane de euro pe care trebuia sa ii ia. ‘Stati, bai, frate! Nu am venit sa ma injurati! Eu am venit sa muncesc si voi aveti chef de scandal! Eu sunt Mircea Lucescu! Stiti cine sunt si ce pot. Nu ma vreti, ne vedem fiecare de drum’. Depinde si ce i-o fi zis patronul Surkis, care e un personaj important in Ucraina. Cine stie cu cine vrea sa isi faca ambitia Surkis si a fost prins Lucescu la mijloc”, a declarat Munteanu pentru Sport.ro.