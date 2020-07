"N-o sa aiba liniste niciodata! E o rusine pentru club!" Amenintari DURE pentru Lucescu din partea ultrasilor dupa ce s-a inteles cu Dinamo

Mircea Lucescu a plecat inapoi la Kiev, iar maine va fi prezentat oficial ca antrenor al lui Dinamo.

Ultrasii nu si-au schimbat atitudinea fata de el. Il contesta in contiuare.

Intr-un interviu acordat football24.ua, unul dintre liderii fanilor, 'Dexter', s-a pozitionat categoric impotriva antrenorului roman.

"Am vorbit cu fotbalisti si cu fosti fotbalisti de la Dinamo si nici ei nu accepta aceasta numire. Sunt la fel de porniti ca noi, suporterii. E o rusine pentru club! Toata lumea e socata si nu intelege de ce s-a intamplat asa ceva! Suporterii sunt impotriva unui antrenor care a aruncat cu mizerii in clubul Dinamo Kiev si in Ucraina.

Are o reputatie proasta, nu vrem pe cineva ca el la Dinamo Kiev. Nu intelegem nici de ce el, la 75 de ani, are nevoie de atata stress? Vom fi cu gura pe el la fiecare meci. Va fi criticat pentru fiecare ratare. Nu va putea nici sa antreneze echipa. Chiar daca fanii nu vor fi pe stadion, ceea ce nu vreau sa cred ca se va intampla, jurnalistii vor pune presiune pe el, fostii jucatori la fel. O asemenea presiune va contribui la o atmosfera negativa asupra intregii echipe.

Poate e doar o provocare deliberata. Nu resping aceasta posibilitate. Cu presedintele nu am mai vorbti de un an si jumatate sau doi, acum am fost la o intalnire cu el. Nu l-am vazut mai agitat decat in alte situatii. Inteleg ca sunt oameni care sunt gata sa mearga in fata lui Putin si sa-si ceara scuze de la el, dar noi nu suntem genul ala de oameni. La fel si in cazul lui Lucescu", a spus 'Dexter' pentru football24.ua.