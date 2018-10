ASTRA - CFR | "Am mai vazut asta prin anii '70! Sunt interese prea mari acolo sus!" Gigi Multescu, explicatii din "Nea Marin" pentru golul anulat

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Astra a inceput bine partida de pe teren propriu cu CFR Cluj si a reusit sa marcheze in minutul 2. Golul lui Lullaku a fost insa anulat pentru fault in atac.

Gigi Multescu considera ca echipa sa a inceput sa deranjeze prin faptul ca a ajuns atat de sus in clasament si insinueaza ca Hategan a venit cu "tema" la Giurgiu.

"Dupa ce ne-am confruntat cu atatea probleme a fost foarte greu sa aliniem un prim 'unsprezece' competitiv. Am reusit sa avem un start bun de meci, cu un gol corect zic eu. Am mai vazut asta prin anii '70 cand duceau mana asa, ca la balet. Daca era fault, aratai in jos, nu centrul terenului. Pe timpuri era Nea Marin cu Suca: 'De ce ai facut, ma, Suca aia? D-aia'. Asta e explicatia pentru faza golului anulat: 'D-aia!'. Sunt interese prea mari acolo sus, acolo se impart banii", a declarat Gigi Multescu la finalul meciului.