Astra - CFR Cluj | Hategan i-a dat peste cap! "M-am bucurat, m-am oprit! Nu am inteles nimic!" Cum s-a vazut din teren faza golului anulat

Ovidiu Hategan a anulat un gol Astrei in minutul 2 al partidei cu CFR Cluj. Arbitrul a creat confuzie deoarece in prima faza a validat reusita, apoi a dictat fault in atac. Reluarile TV au demonstrat ca Lullaku nu l-a faultat pe Arlauskis.

Lullaku, jucatorul Astrei care a fost gasit vinovat de arbitru la aceasta faza, spune ca nu a inteles nimic din reactia arbitrului.

"Gol mai regulamentar ca asta nu se poate! Nu am inteles nimic ca arbitrul a aratat mai intai centrul terenului, apoi fault. Eu m-am bucurat, apoi m-am oprit, iar m-am bucurat. Nu am inteles nimic", a declarat Lullaku la finalul partidei.