Patronul de la FCSB își pune toate speranțele în Siyabonga Ngezana, fundașul sud-african aflat în centrul atenției după evoluții oscilante, care au culminat cu o eroare majoră în derby-ul cu Rapid.



Deși FCSB vine după o serie de trei meciuri fără victorie și a irosit un avantaj de două goluri în turul din Scoția, încheiat 2-2, Becali afișează un optimism debordant și îl aruncă în luptă pe stoperul său.



Ngezana, de la erou negativ la salvator?



În ciuda faptului că Mihai Stoica îl anunțase incert pentru duelul de joi seara, Gigi Becali a spulberat orice dubiu și a transmis că se bazează pe Ngezana pentru a securiza defensiva, în special la fazele fixe, punctul forte al scoțienilor.



"Noi suntem deja calificați. Pentru ei e meciul secolului, noi am rezolvat meciul secolului. (n.r. - Sunt periculoși la fazele fixe) Noi o să avem un Ngezana în teren, nu?", a spus Gigi Becali pentru Digisport.



Încrederea patronului vine într-un moment delicat pentru fundaș. În derby-ul cu Rapid, încheiat tot 2-2, Ngezana a fost autorul unei gafe uriașe în prelungiri, care i-a permis lui Koljic să marcheze golul egalizator. Totuși, în același meci, sud-africanul a avut și o bară, iar prestația sa, până la acea eroare, fusese una solidă.



FCSB traversează o perioadă dificilă, cu două remize în care a condus cu 2-0 (cu Rapid și Aberdeen) și o înfrângere pe teren propriu, 0-2 cu FC Argeș. Partida retur cu Aberdeen se va disputa joi, de la ora 21:30, și este crucială pentru prezența roș-albaștrilor în grupele Europa League. Meciul va putea fi urmărit în direct la PRO TV și pe VOYO.

