După ce anul trecut l-a cumpărat pe Daniel Bîrligea de la CFR Cluj, Gigi Becali recunoaște că acum este interesat de actualul atacant al ardelenilor, Louis Munteanu, golgheterul ediției precedente din Superliga.

Gigi Becali: "Aș da 4 milioane de euro pe loc pentru Louis Munteanu. Poate mă mai ridic, cine știe?!"



Becali susține că a visat că l-a transferat la FCSB pe Louis Munteanu în schimbul sumei de 4 milioane de euro. Atât ar fi dispus și în realitate omul de afaceri să ofere pentru atacantul lui CFR, însă transmite că e dispus să negocieze.



"Louis Munteanu? Nu cred că îl dau ei, dar azi-noapte am visat că a venit Giovanni la mine, care nu e nici impresarul lui. Îmi zicea: 'Gigi, fii atent, am vorbit cu Neluțu Varga. Îl vrei pe Munteanu?'. Eu i-am zis că da. Îmi zicea că vrea 4 milioane, dar că dacă scad un euro, nu îl mai văd. M-a pus să spun da sau nu.



Dar nu cred că îl dă cu 4 milioane. Dacă îl dă cu 4 milioane, îl iau pe loc! Pe cuvântul meu, nu e nicio minciună, dar niciodată nu am visat să transfer un jucător. Și uite acum ce am visat... credeam că e adevărat!



Pentru Louis? Da, aș da 4 milioane pe loc. Toți, pe loc, imediat! N-am dat până acum 4 milioane pentru că n-a existat jucător ca Munteanu. Aș mai fi dat 4 milioane pe Bîrligea, dar n-au știut să ceară.



Varga zice 8, dar mai mult de 4 nu dau. Dar poate mă mai ridic, cine știe?!", a spus Becali, miercuri după-amiază, la Digisport.

Sezonul actual este unul modest pentru Louis. A intrat târziu în programul echipei după o vară încărcată și a înscris un singur gol în cele 9 meciuri în care a fost folosit de Dan Petrescu.

Ioan Varga: "Eu l-am învoit pe Louis Munteanu trei zile, dar n-am avut cum să iau legătura cu echipa"



După 2-7 cu Hacken, în Suedia, meci în care a jucat aproximativ o oră, Louis Munteanu a lipsit de la antrenamentele lui CFR Cluj și nu a fost în lot la partida cu Oțelul Galați (1-4), de duminică.

În presă s-a vehiculat informația potrivit căreia golgheterul nu ar mai vrea să rămână la CFR Cluj, mai ales în contextul numeroaselor discuții legate de transferul său în străinătate. Ioan Varga a negat vehement acest scenariu.



Omul de afaceri a susținut că l-a învoit pe Louis Munteanu, însă nu i-a anunțat și pe cei din club. Varga a negat că ar avea probleme financiare și a transmis că atacantul de 23 de ani va reintra în programul echipei.



"Totul este OK. Louis a fost învoit de mine, dar n-am avut cum să anunț pentru că am fost pe avion 20 de ore. N-am avut cum să iau legătura cu echipa. Sincer, am și uitat din cauza oboselii și supărării, dar eu i-am dat liber trei zile băiatului. Aici a fost neînțelegerea.



Toată lumea a vehiculat și a făcut tot felul de povești că nu i-am dat banii, că nu i-am dat salarii. Cum să nu-i dau banii când noi suntem monitorizați de UEFA? Ce prostii sunt astea?



S-a mai zis că ne-a plătit nu știu cine avionul. Astea sunt niște gogomănii! Câtă răutate! Dacă eu sunt plecat, toată lumea încearcă să-mi dea în cap", a spus Ioan Varga, marți, pentru Sport.ro.

