La cum a arătat situația sa, în sezonul trecut, Vladislav Blănuță (24 de ani) era în pericol de a lungi lista jucătorilor români care au dispărut de pe harta fotbalului, odată ce au părăsit țara.

La Dinamo Kiev, fostul vârf al Universității Cluj a avut niște cifre groaznice: 11 meciuri, 1 gol și doar 307 minute pe teren. Mai mult decât atât, până să „evadeze“ din Ucraina, unde a devenit „inamicul publicului“ din cauza convingerilor sale pro-Rusia, Blănuță nici măcar nu prindea lotul, în cele mai multe meciuri ale lui Dinamo Kiev.

În acest context, era clar că atacantul român n-are viitor în Ucraina. Și, cum s-a ivit ocazia de a pleca, Blănuță a semnat contractul cu Lechia Gdansk, o divizionară secundă din Polonia. Acum, la două luni după această mutare, realizată în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro, pare că asistăm la renașterea lui Blănuță.

Blănuță, două goluri în două meciuri succesive după aproape doi ani!

Debutul atacantului român, la noua sa echipă, s-a produs pe 1 septembrie. Treptat, a primit tot mai multe minute până când a fost titularizat în meciul cu Stal Mielec, în a patra sa apariție pentru Lechia Gdansk. Și Blănuță a profitat imediat de statutul său de titular: a marcat într-o victorie zdrobitoare, 7-1! În etapa imediat următoare, în meciul cu Stal Rzeszów, Blănuță a recidivat: încă un gol, de această dată, într-o victorie cu 2-1, în deplasare.

A fost pentru prima dată, după 22 de luni, în care Blănuță și-a trecut numele pe lista marcatorilor în două partide succesive. Ultima dată, atacantul punctase, în meciuri consecutive, pe când era la Universitatea Cluj. Atunci, a marcat, mai întâi, în victoria cu CFR Cluj (3-2), pe 9 decembrie 2024, după care a reușit o dublă, în meciul câștigat cu Petrolul (4-1), disputat pe 14 decembrie.

Blănuță, în cursa pentru promovare cu echipa sa

Revenind în prezent, Vladislav Blănuță e anunțat titular și în meciul pe care Lechia Gdansk îl va disputa, duminică (ora 21:30), acasă, cu Arka Gdynia, o formație aflată la retrogradare. În cazul unui nou succes, echipa lui Blănuță ar mai face un pas spre promovarea în prima ligă. După zece etape, Lechia Gdansk a strâns 16 puncte, fiind la cinci „lungimi“ de lider. În liga a doua din Polonia, primele două clasate promovează direct, în timp ce ocupantele locurilor 3-6 joacă în barajele pentru promovare.