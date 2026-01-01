Barcelona, Napoli sau Wolverhampton sunt doar câteva dintre echipele care l-au dorit pe fotbalistul român.

Andrei Rațiu: ”Asta m-a convins să reînnoiesc contractul cu Rayo Vallecano!”

Acest lucru s-a întâmplat și în vară, chiar dacă între cele două părți au existat anumite neînțelegeri apărute din cauza faptului că spaniolii i-au refuzat transferul în Premier League internaționalului român.

În cele din urmă, în mod absolut surprinzător, Rayo a achiziționat integral drepturile federative pentru fotbalistul român, iar Rațiu și-a prelungit contractul cu gruparea din La Liga până în 2030.

Întrebat de ce a ales să facă această mutare în loc să aștepte transferul carierei, Rațiu a explicat clar.

”Pentru mine e important să joc, mai ales că avem peste câteva luni un meci de baraj foarte important. Contează să joc, să fiu constant. Bineînțeles că mă și simt bine la club, familia mea se simte bine. Cred că asta m-a convins să reînnoiesc contractul”, a spus Andrei Rațiu, conform Fanatik.

Victor Pițurcă: "Când ai un fundaș lateral cel mai bun jucător al anului, asta spune deja multe "

În anchetele realizate la final de an, inclusiv în cea a Federației Române de Fotbal, Andrei Rațiu a fost desemnat cel mai bun fotbalist român din 2025.

Victor Pițurcă este de părere că o astfel de distincție ar trebui să meargă către un fotbalist ofensiv. Fostul selecționer nu a putut numi însă o variantă mai bună decât Rațiu.

"Jucătorul anului? N-aș putea spune. Sigur, Rațiu joacă în campionatul spaniol la o echipă de jumătatea clasamentului. L-am putea pune. Totuși, el e fundaș lateral.

Eu aș vrea să vorbesc de jucători care joacă în atac, care driblează, care marchează goluri. Când ai un fundaș lateral cel mai bun jucător al anului, asta spune deja multe despre jucătoarea valorilor noștri", a spus Victor Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV.

