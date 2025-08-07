Laurențiu Reghecampf, cândva campion cu FCSB, este noul antrenor al lui Al Hilal Omdurman din Sudan, țară africană devastată de ani de zile de un cumplit război civil, iar Sport.ro a fost primul site din România care a oferit știrea instalării lui Reghe.

În ciuda CV-ului său onorabil, Reghecampf a fost tratat cu ostilitate de presa sudaneză, jurnaliștii africani numindu-l fără milă pe tehnicianul român ”un antrenor total nepotrivit pentru Al Hilal”, ”un antrenor incapabil de a face față presiunii” sau ”antrenor de echipe mici”.

De altfel, Reghecampf nici măcar nu a fost prima opțiune a clubului sudanez pentru banca tehnică, acolo unde a fost dorit un sud-african, care a refuzat oferta din cauza războiului.

Reghecampf în Sudan, Tidularu în Andorra



Nu la fel de departe ca Sudan, dar tot într-un fotbal exotic, pe care FCSB l-a simțit însă pe propria piele, mai exact în Andorra, evoluează atacantul român Cristian Tidularu.

Fost internațional de juniori, coleg de generație cu Andrei Vlad, Alexandru Mățan sau Claudiu Micovschi, Tidularu a explicat într-un interviu pentru Sport.ro de ce intenționează să obțină cetățenia statului Andorra.

”E cel mai bine pentru mine și pentru cariera mea, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent. Inter Club d' Escaldes a dat totul și a reușit să concureze de la egal la egal cu o echipă superioară din punct de vedere financiar”, a spus fotbalistul născut în Măcin în dialogul cu Sport.ro.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO



De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

