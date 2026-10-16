FOTO Așteptat să semneze, Nicolae Stanciu a primit trofeul și a transmis un mesaj

Așteptat să semneze, Nicolae Stanciu a primit trofeul și a transmis un mesaj Stranieri
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu (33 de ani) se pregătește să încheie sezonul alături de Dalian Yingbo, iar echipa românului are șanse bune de a obține o clasare pe locul secund.

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Cu trei etape rămase de disputat din China, Dalian Yingbo ocupă locul 2, cu 43 de puncte, nouă sub liderul Chengdu Rongcheng. În acest final de sezon, echipa lui Nicolae Stanciu va lupta pentru păstrarea poziției secunde cu Beijing Guoan, 41 de puncte.

Nicolae Stanciu, premiat în China cu trofeul de jucătorul etapei

Înaintea duelului cu Shenzhen Xinpengcheng, de sâmbătă, Nicolae Stanciu a primit trofeul pentru cel mai bun jucător al etapei a 22-a din campionatul Chinei. Atunci, mijlocașul a reușit golul decisiv din victoria cu Liaoning Tieren (1-0).

Dalian Yingbo a publicat un clip în care managerul general Chen Dong îi oferă trofeul lui Stanciu, în fața colegilor. "Să-l felicităm și să-l aplaudăm!",a spus oficialul chinezilor, citat de Dongqiudi.

"Le mulțumesc băieților și celor din staff-ul tehnic. Acest premiu vi-l dedic vouă și fanilor noștri. Sper să fim cu toți sănătoși, să ne antrenăm bine, iar sâmbătă să învingem Shenzhen", a spus Stanciu.

Internaționalul român se află în ultimele luni de contract cu Dalian Yingbo, iar recent a recunoscut că și-ar dori să rămână la formația chineză în cazul în care i se va propune prelungirea.

În schimb, Stanciu a fost ofertat și de două cluburi din România, FCSB și U Cluj, care ar vrea să îl aducă în iarnă, din postura de jucător liber.

  • 12 goluri și 4 pase decisive a strâns Nicolae Stanciu la Dalian Yingbo în cele 26 de partide disputate în toate competițiile
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