Cu trei etape rămase de disputat din China, Dalian Yingbo ocupă locul 2, cu 43 de puncte, nouă sub liderul Chengdu Rongcheng. În acest final de sezon, echipa lui Nicolae Stanciu va lupta pentru păstrarea poziției secunde cu Beijing Guoan, 41 de puncte.

Nicolae Stanciu, premiat în China cu trofeul de jucătorul etapei

Înaintea duelului cu Shenzhen Xinpengcheng, de sâmbătă, Nicolae Stanciu a primit trofeul pentru cel mai bun jucător al etapei a 22-a din campionatul Chinei. Atunci, mijlocașul a reușit golul decisiv din victoria cu Liaoning Tieren (1-0).

Dalian Yingbo a publicat un clip în care managerul general Chen Dong îi oferă trofeul lui Stanciu, în fața colegilor. "Să-l felicităm și să-l aplaudăm!",a spus oficialul chinezilor, citat de Dongqiudi.