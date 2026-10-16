Emma Răducanu a ieșit din top 100 WTA, iar Bianca Andreescu, din top 150 mondial, anunță cea mai recentă actualizare a ierarhiei circuitului de elită al tenisului feminin profesionist.

Câștigătoare la US Open în 2021, respectiv 2019, jucătoarele din Marea Britanie și Canada cu origini românești se chinuie în moduri diferite, în ultimul sfert al anului.

Emma Răducanu, picaj de pe locul 23 WTA până în afara primei sute mondiale

În Insulă, Emma Răducanu (23 de ani, 107 WTA) stă în liniște și așteaptă să își ducă la bun sfârșit recuperarea, după o accidentare la piciorul drept.

Fără meci oficial din data de 14 iunie, când a jucat finala turneului WTA de la Queen's, Emma Răducanu se consolează cu faptul că a reușit în 2026, chiar de două ori, ce nu putuse, de la US Open 2021 încoace: să joace o finală de turneu. S-a întâmplat la Cluj-Napoca și Queen's, însă deznodămintele partidelor cu Sorana Cîrstea și Donna Vekic au fost nefavorabile britanicei.

Pe fondul inactivității de peste patru luni, Răducanu a căzut de pe locul 23, ocupat în martie, până pe al 107-lea.

Răducanu va fi ajutată de wildcarduri, la revenire, dacă va fi nevoie, crede Konta

Regresul ierarhic nu o preocupă însă prea puternic pe Johanna Konta, fostă jucătoare britanică de tenis, clasată cel mai sus pe locul 4, în carieră.

În exclusivitate pentru Sport.ro, fostul număr 4 WTA a vorbit despre situația delicată a Emmei Răducanu și despre maniera în care s-ar putea desfășura întoarcerea acesteia în circuit.

„Din punctul ei de vedere, ca formă sportivă și ritm competițional, va exista un punct zero, de plecare, de la care își va reconstrui jocul.

Dar. în ceea ce privește poziția sa în clasament, nu știu cât o va afecta, sinceră să fiu. Pentru că are un brand, o imagine, multe persoane și fani care o urmăresc; de exemplu, cred că îi va fi ușor să primească invitații de joc.

Nu cred că va fi obligată să se chinuie pentru a reveni în top. Nu cred că va trebui să joace turnee Challenger, dacă nu va dori. Asta depinde de ea și de echipa ei.

Nu cred că, dacă va ieși din top 100 WTA, contează neapărat, atunci când va reveni în circuit și va fi aptă de joc,” a declarat Johanna Konta pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.