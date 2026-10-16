Reghecampf a fost readus la FCSB pentru a pune echipa pe picioare, după începutul ezitant de sezon cu Marius Baciu pe bancă.

Reghe a debutat cu dreptul pe banca formației bucureștene, iar FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Oțelului, într-un meci jucat pe teren propriu de echipa roș-albastră.

Florin Gardoș: „Lotul lui FCSB este categoric în primele trei din Superliga”

Cristi Pintea i-a avut invitați pe Costel Pantilimon și pe Florin Gardoș la emisiunea VOYO SPORT LIVE, iar cei trei au dezbătut mai multe subiecte interesante legate de Superliga României.

Unul dintre acestea a fost revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB și primul său meci din al treilea mandat la echipa bucureșteană.

Florin Gardoș este de părere că fostul său antrenor de la FCSB și-a ales momentul perfect pentru a reveni pe banca roș-albaștrilor.

Fostul fundaș al formației bucureștene crede că Gigi Becali ar greși dacă ar mai aduce șase jucători la FCSB, așa cum a declarat în ediția din 12 octombrie a emisiunii VOYO SPORT LIVE.