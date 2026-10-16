EXCLUSIV Gigi Becali, contrazis! Patronul lui FCSB vrea să aducă 6 jucători: „E categoric în primele trei”

Gigi Becali, contrazis! Patronul lui FCSB vrea să aducă 6 jucători: „E categoric în primele trei” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a fost contrazis după ce a anunțat că vrea să mai aducă șase jucători la FCSB.

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Reghecampf a fost readus la FCSB pentru a pune echipa pe picioare, după începutul ezitant de sezon cu Marius Baciu pe bancă.

Reghe a debutat cu dreptul pe banca formației bucureștene, iar FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Oțelului, într-un meci jucat pe teren propriu de echipa roș-albastră.

Florin Gardoș: „Lotul lui FCSB este categoric în primele trei din Superliga”

Cristi Pintea i-a avut invitați pe Costel Pantilimon și pe Florin Gardoș la emisiunea VOYO SPORT LIVE, iar cei trei au dezbătut mai multe subiecte interesante legate de Superliga României.

Unul dintre acestea a fost revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB și primul său meci din al treilea mandat la echipa bucureșteană.

Florin Gardoș este de părere că fostul său antrenor de la FCSB și-a ales momentul perfect pentru a reveni pe banca roș-albaștrilor.

Fostul fundaș al formației bucureștene crede că Gigi Becali ar greși dacă ar mai aduce șase jucători la FCSB, așa cum a declarat în ediția din 12 octombrie a emisiunii VOYO SPORT LIVE.  

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„Lotul în momentul de față mi se pare că este bun și este mare, adică pe aproape fiecare post sunt cel puțin două variante.

(n.r. dacă îl întrebi pe domnul Becali e de altă părere, a vorbit luni în emisiune și a spus că trebuie să aducă șase jucători) Dacă îi schimbă la șase luni, nu o să fie bine, părere mea, dar vom vedea. Își va schimba și opinia dacă echipa va începe să joace. După părere mea lotul e bun în momentul de față, nu știu dacă e cel mai bun din Superliga, dar este categoric în primele trei.

Laurențiu Reghecampf vine exact cu ce avea nevoie echipa acum. În primul rând, disciplină, apoi tu ca jucător vezi că nu s-a făcut nicio schimbare la pauză și zici că e altceva (n.r cu Laurențiu Reghecampf). 

A venit patronul la meci, chiar dacă el zice că e o coincidență. Am văzut explicația lui, că avea nu știu ce botez prin zonă și că era mai aproape stadionul, nu prea cred. Oricum, eu să fiu jucător acolo și să vină patronul la meci m-aș gândi că e ceva, se întâmplă ceva.

Am spus-o din primul moment, nu văd cum lucrurile nu pot merge înspre bine (n.r. cu Laurențiu Reghecampf), mai ales că au început rău, mă refer aici mai ales la acel 0-5 cu Craiova. Cred că și pauza asta a venit foarte bine, în care a putut să cunoască echipa, să o mai pună la punct din punct de vedere fizic. E important să aibă rezultate, pentru că atunci va avea răbdare și patronul”, a spus Florin Gardoș în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

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