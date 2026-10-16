OUT de la Liverpool! Andoni Iraola a făcut anunțul

OUT de la Liverpool! Andoni Iraola a făcut anunțul Premier League
SPORT.RO
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LiverpoolPremier LeagueVoyoGiovanni Leoni
Din articol

După șase etape desfășurate în noua stagiune, Liverpool se află abia pe locul 9 cu nouă puncte. Două victorii, trei remize și un eșec a înregistrat formația dirijată de Andoni Iraola până acum.

”Cormoranii” se pregătesc de meciul cu Brentford de sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 17:00, care va avea loc pe ”Brentford Community Stadium” din Londra

OUT de la Liverpool! Andoni Iraola a făcut anunțul

Accidentat la genunchi de mai bine de un an, Giovanni Leoni rămâne indisponibil și în luna octombrie. Andoni Iraola speră să se poată baza pe fundașul central începând cu luna octombrie, după pauza internațională.

”Trebuie să avem grijă cu el. Planul pentru Gio este să revină după pauza internațională din luna octombrie”, a spus Iraola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Adus de la Parma în vara lui 2025 pentru 30 de milioane de euro, Giovanni Leoni s-a accidentat în septembrie 2025 și s-a operat de ligament încrucișat anterior.

El a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Sampodira și Padova, la nivel profesionist, și este un produs al cluburilor Vigontina San Paolo (2010-2015), AS Cittadella (2015-2019) și Calcio Padova (2019-2023).

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