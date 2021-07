Anunțul oficial făcut de președintele clubului Galatasaray. Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu: "Este o diferență între ce au cerut ei"

Burak Elmas, președintele clubului Galatasaray, a oferit detalii despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu.

Elmas a recunoscut că au existat discuții între cele două părți și că s-a ajuns la un acord pentru venirea internaționalului român în Turcia, urmând ca anunțul să fie făcut cât de curând.

"Am avut o întâlnire pentru Nicolae Stanciu. Am vorbit direct cu președintele clubului. Este o diferență între ce au cerut ei pentru fotbalist și ce am oferit noi, dar continuăm negocierile", a spus Elmas, potrivit Fotomac.

Negocierile au fost îngreunate de bani

Inițial, Galatasaray a oferit 3,5 milioane de euro pentru Stanciu, însă a mărit oferta la 6 milioane de euro pentru a-i putea convinge pe cei de la Slavia Praga să-l lase să plece.

Cehii au vrut 7,3 milioane de euro, apoi au redus suma la 6,5 milioane de euro. Oficialii turci speră să acopere diferența de bani cu bonusuri și să finalizeze transferul cât mai repede.

Potrivit cotidianului Hurriyet, turcii îi oferă lui Stanciu 1,3 milioane de euro pe sezon, de trei ori mai mult decât primea la Slavia Praga.