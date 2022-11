CM 2022 | Curiozități și recorduri din istoria Campionatului Mondial

Vă prezentăm mai jos unele dintre cele mai interesante cifre din istoria Campionatelor mondiale:

Câștigătorii Cupei Mondiale

Brazilia - 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Germania - 4 (1954, 1974 *, 1990, 2014)

Italia - 4 (1934 *, 1938, 1982, 2006)

Argentina - 2 (1978 *, 1986)

Franța - 2 (1998 *, 2018)

Uruguay - 2 (1930 *, 1950)

Anglia - 1 (1966 *)

Spania - 1 (2020)

Naționale care au jucat o finală de CM

Olanda - 3 (1974, 1978, 2010)

Ungaria - 2 (1938, 1954)

Cehia - 2 (1934, 1962)

Suedia - 1 (1958 *)

Croația - 1 (2018)

Cele mai multe titluri – Brazilia - 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002):

Cele mai multe finale – Germania – 8 - (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2014)

Cele mai multe prezențe în top 3 – Germania - 12 (1934, 1954, 1966, 1970, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2006, 2010, 2014)

Cele mai multe prezențe în top 4 – Germania - 13 (1934, 1954, 1958, 1966, 1970, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2006, 2010, 2014)

Cele mai multe prezențe la un turneu mondial final – Brazilia – a jucat la toate edițiile

Fotbaliști care au scris recorduri

Cel mai bun marcator de la o Cupă Mondială - Just Fontaine (Franța)

Just Fontaine a stabilit în 1958 recordul de 13 goluri într-o singură ediție de Cupă Mondială. Este greu de imaginat că cineva ii va bate recordul, mai ales că în ultimii 20 de ani (după ce Ronaldo a marcat de 8 ori la Cupa Mondială din 2002), nimeni nu a înscris nici măcar 7 goluri la un turneu.

Top 10 cei mai buni marcatori la o singură ediție

1 Just Fontaine (Franța) - 6 goluri - 1958

2 Sándor Kocsis (Ungaria) – 11 goluri - 1954

3 Gerd Müller (Germania) – 10 goluri - 1970

4 Ademir (Brazilia) – 9 goluri - 1950

5 Eusébio (Portugalia) – 9 goluri - 1966

6 Ronaldo (Brazilia) – 8 goluri - 2002

7 Guillermo Stabile (Argentina) – 8 goluri - 1930

8 Grzegorz Lato (Polonia) 7 - 1974

9 Jairzinho (Brazilia) – 7 - 1970

10 Leônidas (Brazilia) – 7 – 1938

Cel mai bun marcator la turnee finale

Miroslav Klose este cel mai bun marcator din istoria turneelor finale ale Cupei Mondiale. El a înscris 16 goluri în patru ediții de CM. Cel mai probabil, palmaresul lui Klose va rămâne în picioare încă patru ani, , cei mai buni marcatori activi de la turneul final din Qatar sunt suficient de departe de el: Thomas Müller (10), Cristiano Ronaldo (7), Luis Suarez (7) și Lionel Messi, Harry Kane și Neymar cu câte 6 goluri.

După Klose, în clasamentul all time se află Ronaldo cu 15 goluri, Gerd Müller (14) și Just Fontaine (13).

Antrenorul care a participat la cele mai multe ediții de Cupă Mondială

Carlos Alberto Parreira este deținătorul recordului de prezențe la Cupa Mondială. El a antrenat la 6 ediții. A început în 1982, când a ajuns la turneul final pe banca Kuweitului și a terminat în 2010 cu Africa de Sud. Între timp, a antrenat și Emiratele Arabe Unite, Brazilia și Arabia Saudită.

Carlos Alberto Parreira: Kuwait 1982, UAE 1990, Brazilia 1994, 2006, Arabia Saudită 1998, Africa de Sud 2010.

Portarul cu cea mai lungă serie de invincibilitate la un turneu final

Walter Zenga a reușit să-și păstreze plasa neatinsă la Cupa Mondială din 1990 timp de 516 minute consecutive. Aceasta este cea mai lungă serie de invincibilitate pentru un portar în toată istoria competiției.

Zenga nu a primit gol în primele 5 meciuri ale naționalei Italiei: vs Austria (1-0), vs Statele Unite (1-0), vs Cehoslovacia (2-0), vs Uruguay (2-0), vs Irlanda (1-0). Această serie a fost întreruptă în semifinala cu Argentina, când Claudio Caniggia a înscris în minutul 67.

Cel mai tânăr și cel mai vârstnic marcator la un turneu final

Cel mai tânăr marcator este Pele. Legendarul brazilian este și astăzi singurul jucător din istoria Cupei Mondiale care a marcat un gol înainte de a împlini 18 ani. Pele avea 17 ani și 239 de zile când a marcat primul său gol (vs. Țara Galilor) la ediția din 1958.

La același turneu, brazilianul a mai stabilit și alte recorduri: cel mai tânăr marcator de hat-trick (17 ani și 244 de zile împotriva Franței) și cel mai tânăr marcator într-o finală (17 ani și 249 de zile împotriva Suediei).

La polul opus, cel mai vârstnic marcator din istoria Cupei Mondiale este camerunezul Roger Milla. În 1994, când a înscris împotriva Rusiei, Milla avea 42 de ani și 39 de zile. Interesant este că și locul al doilea, dacă ar fi făcut un clasament, este deținut tot de el. La turneul din 1990, Milla a înscris împotriva Columbiei, când avea 38 de ani și 34 de zile.

Jucătorul cu cele mai multe meciuri la un turneu final

Lothar Matthäus este jucătorul cu cele mai multe meciuri jucate la un turneu final de Cupă Mondială. Recordul său de 25 de meciuri a fost stabilit în 1998.

Ce este interesant e că acest record ar putea fi depășit la ediția din Qatar. Acest lucru se va întâmpla dacă Argentina va ajunge în semifinale și Lionel Messi va intra pe teren în fiecare meci.

Jucător cu cele mai multe titluri de campion mondial: Pelé

„Regele” Pelé este singurul jucător care a devenit campion mondial de trei ori: 1958, 1962, 1970.

Alți 20 de jucători au devenit campioni mondiali de două ori. Cei mai mulți dintre aceștia sunt brazilieni, dar pe listă figurează și patru italieni și un argentinian - Passarella.

Cafu este singurul jucător din istoria Cupei Mondiale care a jucat în trei finale: 1994, 1998 și 2002.

Cel mai rapid gol din istoria Cupei Mondiale

Atacantul turc Hakan Şükür a marcat în secunda 11 a meciului împotriva Coreei de Sud de la Cupa Mondială din 2002.

Ebbe Sand (Danemarca) a marcat cel mai rapid gol din poziția de rezervă. I-au luat 16 secunde din momentul în care a intrat pe teren până când a trimis mingea în poarta Nigeriei în victoria 4-1 de la Mondialul din 1998.

Jucătorul cu cele mai multe goluri înscrise într-o partidă

Oleg Salenko este singurul jucător din istoria Cupei Mondiale care a marcat cinci goluri într-o singură partidă. În 1994 a marcat cinci din cele șase goluri ale Rusiei împotriva Camerunului.

Alte curiozități despre din istoria Cupei Mondiale

Trei fotbaliști au reușit să câștige titlul mondial atât din postura de jucători cât și din cea de antrenori:

Franz Beckenbauer – 1974 ca jucător, 1990, antrenor al Germaniei

Mário Zagallo - 1958, 1962 ca jucător, 1970 – antrenor al Braziliei

Didier Deschamps – 1998 ca jucător, 2018 – antrenor al Franței

Meciurile cu cea mai mare diferență de scor:

Ungaria – Coreea de Sud - 9–0 (1954)

Iugoslavia – Zaid (RD Congo) 9–0 (1974)

Ungaria – El Salvador 10-1 (1982)

Meciul cu cele mai multe goluri înscrise

Austria – Elveția – 7-5 (1954)