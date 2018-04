Anunt BOMBA! Un club cu 3 Ligi ale Campionilor vrea sa-l transfere pe Razvan Marin! Cine intra in licitatia pentru cel mai in forma jucator roman

Prestatiile lui Razvan Marin la Standard Liege au atras atentia unor cluburi importante din Europa.

Razvan Marin are sanse mici sa mai ramana la Standard Liege. Prestatiile sale la mijlocul terenului pentru clubul belgian si nationala Romaniei au atras atentia iar primele 2 cluburi care s-au interesat de jucatorul de 21 de ani au fost AS Roma si Fiorentina.

Acum, o noua echipa a intrat in cursa pentru semnatura jucatorului. Conform belgienilor de la Sport Foot Magazine, Inter Milano il urmareste pe Marin, cel care are 6 goluri si 11 assist-uri in acest sezon. Cei de la Inter s-au interesat in urma cu cateva saptamani despre conditiile unui transfer.

Standard Liege l-a cumparat in 2017 pe Razvan Marin cu 2.5 milioane de euro si poate obtine un profit frumos. Conform belgienilor, cei de la Standard ar solicita in jur de 7 milioane de euro pentru Razvan Marin.