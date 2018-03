Razvan Marin, in fata unui transfer urias! Care e pretul minim cerut de Standard si ce spune Petre Marin

Razvan Marin ii poate calca pe urme lui Chivu. E dorit in Italia de echipele la care a jucat fostul capitan al nationalei: Roma si Inter.

Roma si Inter l-au urmarit pe Razvan Marin in Belgia si pot trimite oameni si la Craiova, la batalia nationalei cu Suedia. Razvan Marin a plecat de la Hagi pe 2 milioane de euro. Belgienii vor cel putin 5 ca sa-i dea drumul.

"Intr-adevar, este in atentia anumitor cluburi. Nu suntem acum disperati in a pleca de la Standard, Razvan se simte foarte bine acolo", spune Petre Marin, tatal mijlocasului.

Contra vede si el in Razvan Marin un fotbalist cu potential enorm.

"Razvan Marin sta la Standard Liege deocamdata si o face bine, a castigat Cupa", spune selectionerul.

Daca alege Roma sau Inter, Razvan Marin are sanse mari sa joace in Champions League, in sezonul viitor.



"Este un jucator foarte bun, da, eu cred ca s-ar descurca bine la o echipa din Serie A", spune si Ciprian Tatarusanu.