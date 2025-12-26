În weekend, Udinese a pierdut clar pe terenul Fiorentinei, 1-5. Portarul Maduka Okoye a fost eliminat încă din minutul 7, iar Răzvan Sava a intrat în poarta oaspeților și a încasat cele cinci goluri de la Rolando Mandragora, Albert Gudmundsson, Cher Ndour și Moise Kean (dublă).

Antrenorul lui Udinese: "Sava are în continuare parte de încrederea mea. Nu cred că e momentul potrivit să-l debutez pe Nunziante"



Okoye va fi suspendat pentru meciul cu Lazio, de sâmbătă seară, iar antrenorul lui Udinese, Kosta Runjaic, a fost întrebat dacă nu cumva ia în calcul să îl titularizeze pe tânărul Alessandro Nunziante (18 ani), a treia variantă de portar din lot.



Chiar dacă Sava a încasat cinci goluri contra Fiorentine, antrenorul Runjaic a lăsat de înțeles că va miza în continuare pe portarul român.



"Nunziante progresează, e un portar promițător, însă anul trecut a jucat în Serie C. Îl avem pe Sava la dispoziție, care a avut și el niște momente dificile în trecut. Bineînțeles că vine după un eșec cu cinci goluri încasate, dar Sava are în continuare parte de încrederea mea, la fel ca Okoye, Nunziante sau Padelli. Toți portarii au încredere mea.



Nu știu dacă ar fi decizia corectă să îl debutez pe Nunziante contra lui Lazio. Nu văd pot spune încă, dar e clar că trebuie să fim precauți. Pe Nunziante l-am cumpărat pentru că are potențial și este un fotbalist promițător, însă nu cred că acum e momentul potrivit pentru a apăra. Nu cred că poate aduce mai multă stabilitate apărării", a spus antrenorul lui Udinese, Kosta Runjaic, la conferința de presă premergătoare jocului.



Astfel, Răzvan Sava ar urma să fie titulariazat și la partida cu Lazio, de sâmbătă. Românul a apărat în 10 partide din acest sezon și a încasat 17 goluri.

