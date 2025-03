Titularizat din nou în LaLiga, Rațiu a deschis scorul în minutul 55 cu o execuție splendidă. Ajuns într-o poziție centrală, fundașul lui Rayo a preluat la aproximativ 20 de metri de poarta lui Orjan Nyland și a trimis mingea direct la vinclu, fără șansă pentru goalkeeper-ul norvegian.

Inigo Perez, antrenor Rayo Vallecano: "Rațiu va fi un adevărat uragan dacă nu se mai expune și evită erorile simple"

Rațiu, care a ajuns la 23 de meciuri ca titular în acest sezon și este al cincilea cel mai bun jucător din LaLiga la capitolul driblinguri, a primit după meci un sfat din partea antrenorului său, Inigo Perez.



Tehnicianul lui Rayo spune că Rațiu ar trebui să nu se mai expună în anumite momente și să elimine "erorile simple" din jocul său.



"Rațiu trebuie să fie puțin mai rafinat când vine vorba de detaliile mici. Dacă face asta, va fi un adevărat uragan pe parcursul meciului. El nu trebuie să se mai expună și să evite erorile simple pentru că acestea îi pot afecta încrederea pe parcursul unui joc.



Rațiu reușește se impună în fața rivalilor direcți din punct de vedere fizic, însă, așa cum am spus, trebuie să fie mai rafinat când vine vorba de detaliile mici. Are calitățile necesare și potențialul pentru a face meciuri mari", a spus Inigo Perez, după Rayo Vallecano - Sevilla 1-1.

Meciul Rayo Vallecano - Sevilla s-a încheiat 1-1, după ce Lukebakio a restabilit egalitatea în minutul 81. Andrei Rațiu a fost integralist, iar echipa sa se menține momentan pe locul 6 în LaLiga, cu 36 de puncte în 26 de etape.

Andrei Rațiu: "Golul îl dedic familiei mele și viitorului meu copil"

După meci, internaționalul român a vorbit în presa din Spania despre reușita lui, dar și despre rezultatul obținut.

"Golul îl dedic familiei mele și viitorului meu copil! Abia ce primisem mingea și deja mă gândeam să șutez. Din fericire, a ieșit bine.

Am luat un punct, dar am scăpat două. Le aveam în mână. Sevilla a dat un gol frumos și noi am pierdut punctele. Știam că ei sunt foarte periculoși pe contraatac. Trebuia să fim mai buni la finalizare. Trebuia să fim mai atenți în ultima treime. Chiar și eu am avut câteva ratări", a declarat Andrei Rațiu.