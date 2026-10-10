Antrenorul lui PSV a făcut anunțul în cazul lui Dennis Man, care nu a mai prins niciun minut în ultimele 6 meciuri

Antrenorul lui PSV a făcut anunțul în cazul lui Dennis Man, care nu a mai prins niciun minut în ultimele 6 meciuri Stranieri
SPORT.RO
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Dennis Man (28 de ani) traversează o perioadă foarte complicată la PSV Eindhoven, deși în sezonul trecut a fost unul dintre oamenii de bază ai campioanei Olandei.

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Dennis ManPSV EindhovenPeter Bosz
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Titular în trei dintre cele patru meciuri ale României din Liga Națiunilor, Dennis Man nu se mai bucură de aceeași încredere și la echipa de club. Vineri seară, PSV a învins Heerenveen, scor 2-0, iar fostul jucător de la FCSB și Parma a fost din nou rezervă neutilizată.

Dennis Man a devenit a treia variantă la PSV pentru postul de extremă dreapta

Pentru Man a fost al șaselea meci consecutiv la PSV în care nu primește niciun minut. Deși veteranul Ivan Perisic a fost odihnit, în flancul drept al atacului a apărut tânărul bosniac Esmir Bajraktarevic (21 de ani).

După meci, Peter Bosz, antrenorul lui PSV Eindhoven, a confirmat că Man a devenit abia a treia variantă pentru postul de extremă dreapta și a explicat de ce Bajraktarevic i-a luat fața românului.

"Am mizat pe Bajraktarevic pentru că s-a descurcat foarte bine înaintea pauzei pentru meciurile naționalelor. El l-a mai înlocuit o dată pe Perisic, când Man era accidentat, și a făcut-o foarte bine. Am considerat că este cazul să îl răsplătesc acum", a spus Peter Bosz, pentru ESPN.

Peter Bosz: "Man se va întoarce și va primi suficiente minute"

Bosz a încheiat însă cu un mesaj încurajator pentru Man, care în finalul ultimei ferestre de mercato a fost aproape de un transfer în Serie A, la Lazio.

"Dar Dennis este un fotbalist foarte bun. Cu siguranță se va întoarce și va primi suficiente minute", a mai spus Bosz.

Prăbușirea lui Man este surprinzătoare, având în vedere că în sezonul trecut a fost unul dintre titularii obișnuiți ai lui PSV. A strâns 35 de meciuri, a marcat 11 goluri și a oferit 7 pase decisive.

Man speră acum că va primi minute fie în Champions League, la duelurile din octombrie cu RB Leipzig și FC Porto, fie în Eredivisie, la meciurile cu Den Haag, Feyenoord ori Willem II.

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