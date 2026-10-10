Antrenorul lui PSV a făcut anunțul în cazul lui Dennis Man, care nu a mai prins niciun minut în ultimele 6 meciuri

Titular în trei dintre cele patru meciuri ale României din Liga Națiunilor, Dennis Man nu se mai bucură de aceeași încredere și la echipa de club. Vineri seară, PSV a învins Heerenveen, scor 2-0, iar fostul jucător de la FCSB și Parma a fost din nou rezervă neutilizată.

Dennis Man a devenit a treia variantă la PSV pentru postul de extremă dreapta

Pentru Man a fost al șaselea meci consecutiv la PSV în care nu primește niciun minut. Deși veteranul Ivan Perisic a fost odihnit, în flancul drept al atacului a apărut tânărul bosniac Esmir Bajraktarevic (21 de ani).

După meci, Peter Bosz, antrenorul lui PSV Eindhoven, a confirmat că Man a devenit abia a treia variantă pentru postul de extremă dreapta și a explicat de ce Bajraktarevic i-a luat fața românului.

"Am mizat pe Bajraktarevic pentru că s-a descurcat foarte bine înaintea pauzei pentru meciurile naționalelor. El l-a mai înlocuit o dată pe Perisic, când Man era accidentat, și a făcut-o foarte bine. Am considerat că este cazul să îl răsplătesc acum", a spus Peter Bosz, pentru ESPN.