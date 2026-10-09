Dezastru! Ce s-a întâmplat cu Dennis Man în PSV - Heerenveen

Echipa la care este legitimat Dennis Man s-a impus cu scorul de 2-0, dar internaționalul român rămâne rezervă neutilizată la gruparea antrenată de Peter Bosz.

Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut la ce echipă poate ajunge Adrian Mutu: ”Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul!”

Dennis Man a fost convocat la echipa națională la acțiunea din această toamnă care s-a încheiat cu un dezastru pentru prima reprezentativă pregătită de Gică Hagi: patru eșecuri în patru meciuri, cu Suedia (1-2 în deplasare, 0-1 acasă), Bosnia (scor 2-4) și Polonia (scor 0-6).

Cu toate acestea, Man nu reușește să mai prindă echipa în Olanda. Situația lui Dennis Man este cel puțin bizară. Internaționalul român a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Peter Bosz sezonul trecut, când PSV Eindhoven a devenit campioana Olandei en-fanfare. În stagiunea precedentă, Man a contribuit cu 11 goluri și 7 pase decisive.

În acest sezon, Man și-a făcut apariția doar în patru partide, în majoritatea doar din postura de rezervă.