Andrei Rațiu a ratat o grămadă de transferuri, dacă ne luăm după toate zvonurile care l-au dat la diferite echipe în ultimul an și jumătate, însă măcar are un mare motiv de satisfacție. La Rayo Vallecano, internaționalul nostru e om de bază!

Duminică, în meciul Espanyol – Rayo (1-0), fundașul dreapta a fost titular și integralist, încă o dată. Și nu doar atât! Rațiu a fost chiar cel mai bun om al echipei sale, alături de Palazon, ambii primind nota 6,9 pe Flashscore. Asta în condițiile în care media notelor, la Rayo, a fost de 6,1.

Iată cifrele lui Rațiu, în meciul cu Espanyol:

*Acuratețea paselor: 76% (25 din 33)

*Atingeri ale balonului: 73

*Atingeri ale balonului în careul advers: 4

*Dribblinguri reușite: 83% (5 din 6)

În acest sezon, Rațiu a ajuns la 20 de apariții, la Rayo, în toate competițiile. Bilanțul său? 1 gol și 1 pasă de gol.

