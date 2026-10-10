Internaționalul român a jucat trei dintre cele patru meciuri disputate de naționala României în această acțiune din Liga Națiunilor.

Rațiu a fost integralist în ambele partide cu Suedia, pierdute cu 1-2 la Solna și 0-1 la București, dar și în înfrângerea cu Polonia, scor 0-6, de la Varșovia. În meciul din deplasare cu Suedia, fundașul a oferit pasa decisivă la golul lui Dennis Man.

MARCA: „Corpul îi cere o pauză”

Jurnaliștii spanioli susțin că Rațiu a jucat în ultimele săptămâni în ciuda unor probleme fizice, iar absența sa este o măsură de precauție, luată de comun acord cu oficialii clubului.

„Fundașul din Aiud este lăsat în afara lotului pentru meciul cu Athletic, după ce a jucat săptămâni la rând cu disconfort și a luat o pauză, de comun acord cu clubul, pentru a se recupera”, a scris MARCA.

Pe lângă fundașul român, Rayane și Pelayo lipsesc din lotul pentru partida cu Athletic Bilbao din motive tactice.