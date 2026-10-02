Andrei Rațiu a spus cine este vinovat pentru dezastrul din Polonia: ”Am căzut!”

Cum explică Lewandowski forma din meciul cu România: "Înainte, picioarele îmi erau ca jeleul. Ne-a lipsit dorința de a mai înscrie"

Ianis Hagi s-a străduit să nu plângă după Polonia - România 6-0: „Durerea este mare”. Responsabilii pentru dezastru

La finalul primei reprize, tabela arăta doar 1-0 în favoarea Poloniei, după penalty-ul transformat de Lewandowski și eliminarea lui Radu Drăgușin, dar totul s-a schimbat în actul secund, când echipa lui Urban a marcat pe bandă rulantă.

Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, iar scorul a devenit 3-0 în minutul 49, când Virgil Ghiță a trimis în propria poartă. Zielinski a făcut 4-0 în minutul 62, iar Bednarek a marcat pentru 5-0 în minutul 66. Scorul final a fost stabilit în minutul 86, când Lewandowski a făcut hat-trick-ul.

La finalul jocului, Andrei Rațiu a declarat că tricolorii au făcut o primă repriză bună, însă totul s-a rupt după eliminarea lui Radu Drăgușin. Fundașul lui Rayo Vallecano a subliniat că vina întreagă pentru dezastrul din Polonia le aparține doar jucătorilor, nu și lui Gică Hagi.

”Am făcut o primă repriză bună. A fost dificil să jucăm cu un om în minus. Am căzut în a doua repriză, nu am fost capabili să ținem scorul sau să facem 1-1. Vina e toată a noastră, au fost mai buni decât noi. Nu am câștigat duelurile, au fost mai buni decât noi, dar am făcut o primă repriză bună, trebuie să rămânem cu asta și să învățăm din ce s-a întâmplat”, a declarat Andrei Rațiu după meci.