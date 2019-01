Andrei Ivan, zi de lux intre seici! S-a "dat" cu Lamborghini de sute de mii de euro prin Dubai! FOTO

Andrei Ivan implineste azi 22 de ani.

Ivan isi sarbatoreste ziua de nastere si inceputul de an la Dubai, acolo unde s-a acomodat rapid cu obiceiurile locale. Arabii sunt innebuniti dupa bolizii de lux, iar Ivan a incercat si el un Laborghini decapotabil de culoare portocalie.

Imprumutat de Krasnodar la Rapid Viena, Ivan spera sa impresioneze in 2019 in Austria, apoi la EURO U21 cu nationala Romaniei si poate apoi sa prinda un transfer important la o echipa tare din Vest. Si, de ce nu, poate chiar sa-si cumpere un Laborghini, asa cum au marii fotbalisti in garaj.