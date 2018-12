Nu te-ai fi gandit niciodata! Ce masina MINUSCULA conduce Raheem Sterling, jucator platit cu 18 milioane euro pe an! FOTO

Raheem Sterling a noua senzatie a fotbalului englez.

Sterling a fost protagonistul unui transfer soc de la Liverpool la Manchester City pentru 70 de milioane de euro, dar inceputul a fost dificil pentru jucatorul cu origini jamaicane pe Etihad. El a expodat insa in ultimele doua sezoane sub comanda lui Guardiola, iar acum e om de baza la campioana Angliei si la nationala.

Sterling e platit regeste de catre seici, 18 milioane de euro pe sezon la City. Atacantul are un garaj plini de bolizi puternici, insa el prefera sa conduca in viata de zi cu zi o masina Smart de 12.000 de euro. Masina il ajuta sa se strecoare rapid in traficul din Manchester si sa ajunga la timp la antrenamentele lui Guardiola, antrenor recunoscut pentru strictetea sa.