Indicație tactică pentru FCSB după victoria cu Universitatea Craiova: „Nu ar trebui să fie fundaș dreapta!”

FCSB și-a luat revanșa după eșecul cu Rapid, 0-1, și a învins-o pe Universitatea Craiova, 2-1, în runda a șasea a play-off-ului, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Pentru roș-albaștrii au marcat Andrea Compagno (27 ani) și Deian Sorescu (25 ani), în timp ce oltenii au redus din diferență prin Elvir Koljic (27 ani), în minutele de prelungire.

Staff-ul tehnic al FCSB-ului, îndemnat să nu-l mai folosească pe Deian Sorescu fundaș dreapta

La fel ca în meciul cu FC Argeș din campionatul regulat, când a marcat când a fost folosit extremă, Deian Sorescu a izbutit să facă același lucru și cu Universitatea Craiova în play-off. Văzând modul în care a atacat spațiul liber, Alexandru Bourceanu (38 ani) a ținut să-i sfătuiască pe cei care iau deciziile tactice la FCSB să nu-l mai folosească pe internaționalul român pe postul de fundaș dreapta.

„Spune foarte mult despre abilitățile naturale ale lui Sorescu (n.r. felul în care a gestionat faza când a înscris). Predominant vrea să atace poarta adversă. Nu e foarte preocupat să apere spațiul din spatele lui, pentru că natural este un jucător de atac. El nu ar trebui să fie fundaș dreapta, în general, nu aici la FCSB. El a jucat la mai multe echipe fundaș dreapta”, a declarat Alexandru Bourceanu pentru ProSport.

Deian Sorescu vrea doar să joace, nu contează pe ce poziție

La finalul meciului cu Universitatea Craiova, jucătorul de bandă a mărturisit că va evolua pe orice post îl pune staff-ul tehnic. Important este doar să își ajute echipa.

„Mă bucur că am reușit să luăm cele 3 puncte, mă bucur că am intrat bine. Asta e fost decizia, de a nu juca din prima. Sunt fericit că am ieșit sănătos și că am luat 3 puncte. Așa s-a făcut echipa, nu am de ce să fiu supărat. E ceva normal, nu ești niciodată sigur de primul '11', se pot schimba jucători.

Oriunde voi juca, voi încerca să dau 100%, vreau să fiu concentrat până la sfârșit, iar după voi decide. La faza golului, îl cunosc foarte bine pe „Piticu”, Pantea, colegul meu. Eu cred că a vrut să dea la poartă... dar pune și tu că a vrut să-mi dea mie, ca să nu se supere. Oricum, jumătate din gol e meritul lui”, a declarat Deian Sorescu la finalul meciului.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 43 de puncte

2. FCSB - 40 de puncte

3. CFR Cluj - 38 de puncte

4. Universitatea Craiova - 35 de puncte

5. Rapid - 34 de puncte

6. Sepsi OSK - 25 de puncte