Fostul atacant al Universității Craiova a deschis scorul în minutul 71 al duelului cu AO Kavala, echipă din liga secundă, după ce a transformat un penalty. Românul a celebrat reușita cu tradiționalele sale tumbe, însă bucuria nu a durat mult.

Andrei Ivan, gol la debut în Grecia!

La ultima fază a meciului, Rakip Bregu a egalat pentru Kavala (90+2), iar soarta calificării s-a decis la loviturile de departajare. Ivan fusese deja schimbat în minutul 82, astfel că nu a prins seria penalty-urilor.

Panserraikos a pierdut cu 4-5 la „loterie” și a părăsit prematur Cupa Greciei. Pentru Ivan și colegii săi urmează acum un duel de foc în campionat, pe 24 august, contra lui AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin.

Transferat gratis în Grecia după despărțirea tensionată de Universitatea Craiova, Ivan a semnat pe două sezoane cu Panserraikos.

Atacantul are în CV 308 meciuri și 72 de goluri pentru olteni, iar pentru naționala României a adunat 17 selecții și un gol.

