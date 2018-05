Andone, DISPERAT sa ple ce de la Deportivo: "Nu vreau in Liga 2!" Ce echipa din Anglia e gata sa-l transfere

Florin Andone i-a anuntat pe cei de la Deportivo ca vrea sa plece la finalul sezonului.

Deportivo a retrogradat matematic in urma unui sezon catastrofal, iar acum Florin Andone vrea sa paraseasca echipa.

Atacantul cotat anul trecut de echipa din La Coruna la 30 de milioane de euro a avut oferte de 15 milioane de euro din Premier League, insa clubul spaniol le-a refuzat. Acum, Depor se va multumi cu mult mai putin. Andone nu vrea sa se intoarca in liga a doua.

"Nu ma asteptam la un sezon atat de greu. Eu sunt destul de deceptionat de situatia in care sunt acum. Nu ma asteptam, sincer, sa nu joc sezonul asta, mai ales ca am avut prestatii bune in campionatul trecut. A fost o experienta negativa, din care voi invata pe viitor. Sper sa-mi imbunatatesc pe viitor si prestatiile din afara terenului si sa nu mai repet greselile”, a spus Andone.

Internationalul roman i-a dat dreptate selectionerului Cosmin Contra si a spus ca-i pare rau ca trebuie sa plece din A Coruna, desi se simte foarte bine acolo. ”Are mare dreptate Contra! Trebuie sa ma gandesc la mine, pentru ca este o situatie grea. Am semnat pe 5 ani cu acest club, am facut doi, gandul meu era sa joc aici, mai ales ca ma simt ca la mine acasa, sunt iubit, dar nu vreau sa joc in Liga 2. Eu ma simt capabil sa joc in orice liga ar fi, nu-mi este frica”, a mai spus Andone, pentru Digi.

Salvarea lui Andone poate veni tot din Anglia. Everton il urmareste pe atacantul roman, potrivit unui site din Anglia.

"Andone are ritmul, puterea si abilitatile de a juca la Everton. Sefii cauta un varf capabil sa rivalizeze cu Cenk Tosun, iar Andone pare solutia perfecta. A marcat de sapte ori in tot sezonul, dar cei care il critica trebuie sa tina cont ca a jucat intr-o echipa nu prea buna, dovada ca a si retrogradat", noteaza jurnalistii englezi de la hitc.com.